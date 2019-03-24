Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor’u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.24 Mart 2019 Pazar 14:20
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor’u 6-1 yenen Buğdaylıspor lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Mehmet Kaya xx, Bilge Kaan Çakır xx
Saha Komiseri: Nihat Akşit
Buğdaylıspor U19: Recep Solak xx, Samed Aydınxx (Dk.72 Yusuf Kenan Bayram xx), Sami İnkayası xxx, Emre Kestane xxx, Sefer Kaya xxx, Bora Kayaaltı xxx, Zekeriya Aydın xxx, Yusuf Kılıçlı xxx, Alperen Göktürk xx (Dk.68 Hasan Doğan xxx) İbrahim Çalış xxxx (Dk.85 Aşkın Okur x) Hamdican Yıldırım xxxx
Mevlan Yıldızspor U19: Burakhan Ceylan x, Serkan Özhan x, Hüseyin Görün x, Yahya Kızmaz x, Ekrem Sarıyar x, Onur Bozkurt x, Kadircan Coşkun xx, Abdulsamed Yılmaz x, Fırat Aksu x, Kenan Sufra xx, Enes Tokuş x
Goller: Dk.10-42 İbrahim Çalış, Dk.15 Hamdican Yıldırım, Dk.58 Zekeriya Aydın, Dk.70-80 Hasan doğan (Buğdaylıspor), Dk.45 Kadircan Coşkun (Mevlana Yıldızspor)
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