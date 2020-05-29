Kayseri Hasketbol ekibi Ulusal Basketbol Birliği’ne üye oldu

Basketbol A takım ve Kız-Erkek Altyapı takımlarında tüm kategorilerde mücadele eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Merkezi, Amerika ile Panama’da bulunan Ulusal Basketbol Birliği’ne (UNB) üye oldu. Bu üyelikle birlikte Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak, Türkiye temsilcisi olarak özel danışmanlık görevine getirildi.

Dünya çapında Uluslararası Basketbol Eğitim ve Gelişim kampları düzenleyen, NBA yaz ligleri ve NCAA gösteri turnuvaları düzenleyen, oyuncu değişim projeleri yapan, uluslararası turnuvalar düzenleyen ve birçok tecrübeli ve önemli antrenörün bulunduğu Ulusal Basketbol Birliği’ne Türkiye’den üye olan ilk takım Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “ Uzun süredir Ulusal Basketbol Birliği (UNB) Başkanı Allan Walls ile iletişim halindeydik. Bu basketbol birliği hakkında görüşmelerde bulunduk ve bu birliğe üye olmayı kabul ettik. Bu üyelikle birlikte bana da bu organizasyonda özel danışmanlık görevi verildi. Bu üyelikle birlikte yapılacak görüşmeler ve anlaşmalar neticesinde Türkiye’yi ve Kayseri’yi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etme imkanı bulacağız. Dünya çapında düzenlenecek olan benzer organizasyonlarla birlikte ortak çalışmalar yapabileceğiz. Oyuncularımız ve Antrenörlerimiz Uluslararası Basketbol kamplarına, NCAA gösteri turnuvalarına ve NBA yaz kamplarına katılma şansı bulacak. Bu organizasyonda görev alan yabancı antrenörleri Kayseri’ye davet ederek beraber antrenman yapma şansı bulacağız. Yine sporcularımız ve antrenörlerimiz bu organizasyonda görev alan antrenörlerin yurt dışında düzenledikleri uluslararası basketbol ve oyuncu gelişim kamplarına ve turnuvalara davetli olarak katılabilecek. Düzenlenecek çeşitli dostluk ve özel turnuvalara katılabileceğiz. Bu sayede sporcularımız ve antrenörlerimiz uluslararası düzeyde bilgi alışverişi iletişim tecrübe kazanma şansı bulabilecekler. Kulübümüz ve ilimiz için atılmış çok güzel ve büyük bir adım oldu. Mümkün oldukça fazla organizasyon düzenlemek ve düzenlenecek organizasyonlara katılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.