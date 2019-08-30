Kayseri Gençlerbirliği Bahtiyar Ekici’yi transfer etti Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nde transfer çalışmaları devam ediyor.

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği dış transferde Çaydeğirmeni Belediyespor’dan 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Bahtiyar Ekici’yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Gençlerbirliği birkaç isimle daha görüşmelerini sürdürüyor.

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