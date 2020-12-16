Kayseri gazisi, arkadaşlarının şehit olduğu saldırıyı unutamıyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kayseri'de, terör örgütü PKK'nın çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda gazi olan Hakan Şimşekyakar, 15 arkadaşının şehit düştüğü saldırıyı unutamıyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da düzenlenen ve 15 askerin şehit düştüğü, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının acısı hala yüreklerde ilk günkü tazeliğini koruyor.

Saldırıda ayak bilekleri kırılan, omuzlarına şarapnel parçası isabet eden ve patlama sonrasında sol kulağında yüzde 70 işitme kaybı yaşayan Gazi Şimşekyakar, AA muhabirine, olay günü yaşadıklarını aktardı.

1. Komando Tugay Komutanlığı Tugay Karargah Bölüğünde çavuş rütbesinde yazıcı olarak vatani görevini yapan Şimşekyakar, çarşı iznine çıkan askerlerin izin çizelgesini kendisinin hazırladığını, arkadaşlarıyla halk otobüsüne bindiğini ve aracın orta kısmında olduğunu belirtti.

Saldırı anında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirten Şimşakyakar, olay anını şöyle anlattı:

"Bizim içinde bulunduğumuz otobüs 08.43 civarında durağın önüne geldi. Yaklaşık 2 dakika sonra bomba yüklü araç patladı. Patlama anında 14 asker arkadaşım şehit oldu. Bir arkadaşımız daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Benim de içinde bulunduğum 54 asker ise yaralandı. Patlama olduğunda bomba olduğunu dahi anlamadık, biz otobüs kaza yaptı zannettik. Çünkü otobüs çok hızlı gidiyordu. Daha hafif yaralı olanlar hemen diğer arkadaşlarına yardım etmeye başladı. Ben gözlerimi açtığımda ilk, 'Bize ne oldu ?' dedim. Bir asker arkadaş 'Bomba patladı' dedi."

- "Arkadaşlarımın şehit olduğunu duyunca yıkıldım"

Patlamanın sonra hastaneye kaldırılan Şimşekyakar, gözünü ilk açtığında en çok arkadaşlarının durumunu merak ettiğini ifade etti.

Kendi bölüğünden çarşı iznine çıkan 43 askerin listesinin kendisinde olduğunu ve bunun için sorumluluk taşıdığını belirten Şimşekyakar, "Bölük komutanım benim yanına geldi, elimdeki listeyi tek tek sordum onlara. 'Fehmi Barçın, durumu nasıl komutanım?' dedim, 'Şehit oldu' dediler, 'Hasan İlhan nasıl?' dedim, 'Şehit oldu' dediler. Bu şekilde herkesi sordum. Arkadaşlarımın şehit olduğunu duyunca yıkıldım. Gencecik çocuklardı hepsi, hayatlarının baharındaydılar. O kalleş saldırıda hayatlarından koparıldılar." dedi.

- "Bunun bedelini haddinden fazlasını ödettik"

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapmanın ayrı bir gururu olduğunu dile getiren Şimşekyakar, şöyle devam etti:

"Bizim tugayın namını herkes bilir. Terörle mücadeledeki başarısı ortada. Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadele çok etkin bir rol üstlenmişti Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı. Terör örgütü bizim bu başarımızı sabote etmeye çalıştı ama başaramadılar. 15 şehit verdik, 56 gazimiz oldu ama Türk ordusunun gücü böyle küçük saldırılarla bitirilemez. Biz de onlara bunun bedelini haddinden fazla ödettik."

- "Faillerin yakalandığını duymak başka bir his"

Şimşekyakar, patlamanın ardından saldırıya karışan ve onlara yardım eden faillerin bazılarının yakalandığını bazılarının ise dağda etkisiz hala getirildiğini duyduğu an acısının bir nebze dindiğini söyledi.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını vurgulayan Şimşekyakar, "Faillerin yakalandığını duymak başka bir his. Kalleşçe bir saldırı olduğundan onun failleri yakalandığında bizim gönlümüz rahatladı. Şehitlerimizin bir damla kanı yerde kalmadı." ifadesini kullandı.



