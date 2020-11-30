  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'da 3 bin kişiye ücretsiz eğitim
Aktüel

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'da 3 bin kişiye ücretsiz eğitim

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:36:17 -
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'da 3 bin kişiye ücretsiz eğitim

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 13 yılda Bosna Hersek’in Mostar şehrinde 12 branşta 3 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "kardeş şehir" Mostar'da Türk kültürünü, dilini, medeniyetini tanıttıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kurslara yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Büyükkılıç, Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlara kurslarda kullanabilmeleri için maske ve hijyen malzemesi gönderdiklerini de ifade etti.

Kayseri ile Mostar'ın "kardeş şehir" olduğunu ve belediye bünyesindeki KAYMEK'in bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurs sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla sanatsal sergiler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerimiz bölgede o kadar önemli bir etkiye sahipki Mostar şehrinin yöneticileri ve halkı şükran ifadeleriyle birlikte kursları artırmamız için bize yazı gönderiyorlar. Mostar’da ahşap boyama, folyo rölyef, hazır giyim, kurdele nakışı ve takı tasarım, keçe yapımı, iğne oyası, hüsnühat, kağıt telkari, ebru, kırkyama, geleneksel ev yemekleri hazırlama olmak üzere 12 branşta 3 binden fazla kişiyi ücretsiz eğitimle belgelendirmiştir. Ayrıca yapılan el sanatları sergileri, gençlik festivalleri, yaz okulları, seminerler ve organizasyonlarla on binlerce kişiye ulaşarak kültürümüzün tanıtımına katkı sağlanmıştır."

Büyükkılıç, gönül köprülerini güçlendirmek adına Mostar’da faaliyetleri artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay