Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'da 3 bin kişiye ücretsiz eğitim

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 13 yılda Bosna Hersek’in Mostar şehrinde 12 branşta 3 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, "kardeş şehir" Mostar'da Türk kültürünü, dilini, medeniyetini tanıttıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kurslara yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Büyükkılıç, Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlara kurslarda kullanabilmeleri için maske ve hijyen malzemesi gönderdiklerini de ifade etti.

Kayseri ile Mostar'ın "kardeş şehir" olduğunu ve belediye bünyesindeki KAYMEK'in bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurs sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla sanatsal sergiler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerimiz bölgede o kadar önemli bir etkiye sahipki Mostar şehrinin yöneticileri ve halkı şükran ifadeleriyle birlikte kursları artırmamız için bize yazı gönderiyorlar. Mostar’da ahşap boyama, folyo rölyef, hazır giyim, kurdele nakışı ve takı tasarım, keçe yapımı, iğne oyası, hüsnühat, kağıt telkari, ebru, kırkyama, geleneksel ev yemekleri hazırlama olmak üzere 12 branşta 3 binden fazla kişiyi ücretsiz eğitimle belgelendirmiştir. Ayrıca yapılan el sanatları sergileri, gençlik festivalleri, yaz okulları, seminerler ve organizasyonlarla on binlerce kişiye ulaşarak kültürümüzün tanıtımına katkı sağlanmıştır."

Büyükkılıç, gönül köprülerini güçlendirmek adına Mostar’da faaliyetleri artırarak sürdüreceklerini kaydetti.