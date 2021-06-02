  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Bilgin duyurdu! 55 milyar destek ve ödeme sağlandı
Bakanlık duyurdu: Yarın başlıyor
Annelerin Diyarbakır’da yaktığı ateş, Suriye’de! PKK’ya isyan başlattı
Süre uzatıldı! Üretim yapanlara ücretsiz arazi
Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazır mezar yaptıracak
Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazır mezar yaptıracak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, İncesu, Sarıoğlan, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Tomarza ilçe mahallelerine 3192 adet betonarme hazır mezar yapım işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:00:00 -
Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazır mezar yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Betonarme Hazır Mezar Yapım İşi yapım 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 24.06.2021 tarih ve saat 14:30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay