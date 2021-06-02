Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazır mezar yaptıracak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, İncesu, Sarıoğlan, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Tomarza ilçe mahallelerine 3192 adet betonarme hazır mezar yapım işi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Betonarme Hazır Mezar Yapım İşi yapım 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 24.06.2021 tarih ve saat 14:30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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