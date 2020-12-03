Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a "Yılın en iyi büyükşehir belediye başkanı" ödülü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nde, kültür sanat ve turizm etkinlikleri kategorisinde "Yılın en iyi büyükşehir belediye başkanı" seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde kentlerin gelişimine, güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projelerin değerlendirildiği 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri, 12 farklı dalda sahiplerini buldu.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda Türkiye ve dünyadan belediye başkanlarının katılımıyla yapılan ve YouTube kanalından canlı yayınlanan ödül törenine Büyükkılıç da katıldı.

Büyükkılıç, kültür sanat ve turizm etkinlikleri kategorisinde, Bosna Hersek'te açtıkları KAYMEK kurslarıyla "Yılın büyükşehir belediye başkanı" seçildi.

Video konferansla katıldığı ödül töreninde konuşan Büyükkılıç, uluslararası proje olan KAYMEK Mostar'la ilgili bilgi verdi.

Gönül köprüsü diye nitelendirdikleri kardeş şehir Mostar ile KAYMEK üzerinden çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, orada bulunan Sırp, Boşnak ve Hırvat kardeşlerimizle iş birliği halinde çalışmak ve onları hem kurslarla donatmak, hem de Büyükşehir Belediyemiz, ülkemiz ve o ülke arasında Mostar şehrimiz üzerinden gönül köprüsü kurmaktır. Çok şükür bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bu çalışmamızda 12 branşta 3 bin öğrenciye kurs vermiş bulunuyoruz, 3 aylık periyotlarla sertifikalarını veriyoruz. Kayseri-Mostar arasındaki bu gönül köprüsünde, sergi gibi, karşılıklı ziyaretler gibi kardeşlerimizi, dostlarımızı da teşvik ediyoruz."

Pandemi sürecinde de bu çalışmalarda kardeş şehir Mostar’a, KAYMEK aracılığıyla maske ve hijyen malzemeleri de ulaştırdıklarını aktaran Büyükkılıç, "Onlara hem destek olduk hem de bir açıdan ayrı bir gönül köprüsü daha oluşturduk. Hem gönül boyutunu hem de kültür boyutunu hayata geçirdik. Ayrıca uluslararası boyutta dostlukları pekiştirmek adına bir çalışma yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da farklı dallarda ödül aldı.

Bulgaristan Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev de yılın yabancı il belediye başkanı seçildi.