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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor’u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:04
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor’u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.


Stat: Argıncık Stad1 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Koç ***, Ahmet Çıtak ***, Turan Çelik ***


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, İbrahim Şahinkaya xxx (Dk.82 Kaan Haydar Şahin x), Eray Eker xxxx, Yakupcan Yazgan xxx, Ali Avcı xx (Dk.84 Melih Faruk Demir x), Emrecan Akkaya xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxxx, Kaan Melül xxx (Dk.75 Dursun Erdem Yıldız xx), Mustafa Erkoç xxx, Lukman Iwoloye xxx


Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel xx, Yunus Emre Büyükçekiç xx, Mertcan Babayiğit xx, Abdülkadir Baydilli xx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler x (Dk.62 Batuhan Bulut x), Eren Topuz x, Engincan Yıldırım x, Berkay Arı x, Muhammed Emin Özcan x (Dk.43 Yasin Eken x), Oğuzhan Örs x (Dk.46 Furkan Aslan x)


Goller: Dk.44 Mustafa Erkoç, Dk.55 Gabriel Kalu, Dk.78 Eray Eker (Talasgücü)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:04
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