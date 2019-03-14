Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor’u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor’u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Stat: Argıncık Stad1 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Koç ***, Ahmet Çıtak ***, Turan Çelik ***

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, İbrahim Şahinkaya xxx (Dk.82 Kaan Haydar Şahin x), Eray Eker xxxx, Yakupcan Yazgan xxx, Ali Avcı xx (Dk.84 Melih Faruk Demir x), Emrecan Akkaya xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxxx, Kaan Melül xxx (Dk.75 Dursun Erdem Yıldız xx), Mustafa Erkoç xxx, Lukman Iwoloye xxx

Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel xx, Yunus Emre Büyükçekiç xx, Mertcan Babayiğit xx, Abdülkadir Baydilli xx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler x (Dk.62 Batuhan Bulut x), Eren Topuz x, Engincan Yıldırım x, Berkay Arı x, Muhammed Emin Özcan x (Dk.43 Yasin Eken x), Oğuzhan Örs x (Dk.46 Furkan Aslan x)

Goller: Dk.44 Mustafa Erkoç, Dk.55 Gabriel Kalu, Dk.78 Eray Eker (Talasgücü)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.