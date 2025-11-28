Kayseri Bilim Festivali’nde rekor katılım ve Unutulmaz Gösteriler

17-18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festival, 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor bir katılıma imza attı.

Kayseri, Bilimin ve Teknolojinin Merkezi Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, bilim ve gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olan festivalde; robotik kodlama, yapay zekâ, uzay teknolojileri, dron ve insansız hava araçları tanıtımları, VR-AR-MR deneyim alanları, mobil planetaryumlar ve bilimsel deney atölyeleri büyük ilgi gördü.

Festival boyunca 100’ün üzerinde bilim standı, atölye, söyleşi ve etkileşimli deney düzeneği, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiye bilimi eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı sundu.

Bilim Festivali’nin en dikkat çekici anlarından biri, SOLOTÜRK’ün muhteşem hava gösterisi oldu. Kayseri semalarında gerçekleştirilen gösteri, binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de festivalin onur konukları arasındaydı. Uzay yolculuğu ve bilimsel deneyimlerini Kayserililerle paylaşan Atasever, gençlere ilham kaynağı oldu.

Büyükkılıç: Kayseri’mize Yakışır Bir Bilim Şöleni Oldu

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Kayseri’miz bir kez daha bilimin ve teknolojinin merkezi oldu. 3 gün boyunca 300 binden fazla ziyaretçimizi ağırladık. Gençlerimizin, çocuklarımızın bilime olan ilgisini görmek bizleri gururlandırdı. Bilim Festivalimiz sadece bir etkinlik değil, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”