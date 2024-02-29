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Gündem Kayseri BB Başkanı Dr. Büyükkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Akit’i ziyaret etti Referansımız eserlerimiz
Gündem

Kayseri BB Başkanı Dr. Büyükkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Akit’i ziyaret etti Referansımız eserlerimiz

Yeniakit Publisher
2024-02-29 08:23:00 - 2024-02-29 08:23:54
Kayseri BB Başkanı Dr. Büyükkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Akit’i ziyaret etti Referansımız eserlerimiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hiçbir israfa fırsat vermeden hizmet yürüttüklerinin altını çizerek, “Lafta değil, uygulamalarıyla belediyecilik yapıyoruz” diye konuştu. Zeytinburnu Belediyesi olarak kentsel dönüşüme odaklandıklarını vurgulayan Başkan Ömer Arısoy ise, 2019 yerel seçimlerinde taahhüt ettiği bütün vaatlerin fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akit, yerel seçimlere sayılı günler kala önemli bir misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Görev süreleri boyunca milletin teveccühü ile seçildiği belediyelerde çağ atlatan ve sayısız projelere imza atan AK Partili belediye başkanları Akit’e ziyaretler gerçekleştirdi.

Prestij projelerle kente çağ atlatan ve İç Anadol’unun gözde şehri haline getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Akit Medya Grubuna nezaket ziyaretinde bulundu.

Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Akit TV’de yayımlanan programlara da konuk olan başkanlar beş yılda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.


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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’na kazandırdıkları eserler hakkında bilgiler vererek “İstanbul’un kronikleşmiş sorunu olan kentsel dönüşüme bu dönemde çok büyük önem gösterdik. 2019 yılında seçildikten sonraki attığımız ilk adım işi sadece kentsel dönüşüm olan bir müdürlük kurmak oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile bütün projeleri bitirdik. 2021 kasım ayından Aralık 2023’e kadar 6 bine yakın bağımsız birimin dönüşümünü gerçekleştirdik. Halen 5 bine yakın bağımsız birimi dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşümde engelleri çözen bir mekanizma kurduk. Bu çalışmamız Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. 2019 yerel seçimlerde taahhüt ettiğimiz bütün vaatleri gerçekleştirmiş ve fazlasını yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Biz, LAF değil eser insanıyız

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ise israfa fırsat vermediklerini, algı belediyeciliğine tenezzül etmediklerini söyledi.

Büyükkılıç “Biz algı belediyeciğinin adamı değil, eser, hizmet adamıyız. Lafta değil uygulamalarımızla belediyecilik yapıyoruz. Kayserili çalışanı, dürüst olanı ve kendisine yakın olanı sever bağrına basar. Her şeyden önce birlikteliği önemsiyoruz. Ben cumhur ittifakının adayıyım. Ankara’da sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın kenetlenmesi bizleri de Kayseri de birleştiriyor. Elbette bir siyasi partiden aday oluruz ama bütün halkımızı hizmetlerimizle buluştururuz. Amacımız gayemiz budur. Kayseri ticaret ve sanayi şehri. Yatırım bağlamında onların önlerini açacak projelere yer veriyoruz. Elbette bürokrasi vardır, amacımız bunu en aza indirerek ekonomiye ve vatandaşlarımıza destek olmak. Organize sanayilerimizde 150’den fazla ülkeye ihracat yapan sanayicilerimiz, iş insanlarımız var. Bu arkadaşlarımızın önünü açmak, yüreklendirmek ve gerekli destekleri sağlamak önemli” dedi.

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