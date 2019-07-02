0553 313 94 23

Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2.

02 Temmuz 2019 Salı 14:07
Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. UKD Satranç Turnuvası tamamlandı.


29 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Kadirhas Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyalı gazetecilerin ÇGD ile kültür gezisi
    1. Antalyalı gazetecilerin ÇGD ile kültür..
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan..
    5. İsmail Saymaz'dan geri vites!
    6. Kendilerini polis olarak tanıtan gasp..
    7. En fazla kaybettiren BES fonları
    8. En fazla kazandıran BES fonları
    9. Erdoğan ve Xi aile fotoğrafında
    10. BES fonu istatistikleri
    11. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. Kategorilerine göre en fazla..
    15. "Daha az iş gününde daha yüksek..
    16. Yapılan araştırmalara göre Rus halkı..
    17. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    18. En fazla kazandıran yatırım fonları
    19. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    20. Yatırım fonu istatistikleri
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız