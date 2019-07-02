Kayseri 2. UKD Satranç Turnuvası Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2. UKD Satranç Turnuvası tamamlandı.

29 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Kadirhas Stadyumu Doğu Loca kısmında düzenlen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.