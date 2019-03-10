Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 20.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 20. hafta maçında ligde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Erkiletspor’u 2-1 yendi.

Stat: Argıncık 2

Hakemler: Onur Öztan xx, Hüseyin Gencan xx, Mehmet Karakaya xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Argıncık EsnafsporU-19: Said Kocaoğlu xx, Yiğit Aslantaş xx, Ahmet Servi xx, Doğan Çorboğa xx, Can Köse xx, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat xx, Ahmet Görek xx, Fırat Karakaya xx, Durmuş Tarım xxxx, Mücahit Çelik xxx

Erkiletspor U-19: Yasin Gencer xx, Bayram Kenger xx, Yasin Dağdelen x, Murat Taha x, Mesut Can xx, Nurettin Murd xx, Hakan Düşmez xx, Doğkan Özbek x, Yasin Tarım xx, Enes Çalık xx

Goller: Dk.30 Mücahit Çelik, Dk.90+3 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf), Dk.75 Hakan Düşmez (Erkilet)

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