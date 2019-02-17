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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1.

17 Şubat 2019 Pazar 14:22
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Buğdaylıspor,ligin son maçında Argıncıkspor’u 3-1 yenerek lige üç puan ile veda etti.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Deliktaşxx, Furkan Uçar xx, Mehmet Buğra İğde xx


Saha Komiseri:Süleyman Nar


Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, İsmail Aslankoç xx (Dk. 50 Ali Rıza Demirayakxx), Hamdican Yıldırım xxx, Aygün Yıldırım xx, Bekir Böke xxx,Yakup Yalçınkaya xxx, Osman Karapınar xx, İbrahim Çalış xxx, Şaban Büyükçekiç x (Dk. 70 Fatih Yiğit xx) Eser Şengül xx (Dk. 77 Zekeriya Aydın xx) Mahmut Alan xx


Argıncıkspor: Umutcan Yılmaz x, Osman Kuş x, (BeytullahBaykuş x), Serhat Özdemirx, Kaan Aşık xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Ahmet Arsoy x, Memduh Çökük xx, Bahattin Baydemir xx, Kerem Göçek x, Mustafa Şafak xx, Fatih Çetinalp xx


Goller:Dk.26 İbrahim Çalış, Dk.90 Zekeriya Aydın, Dk.90+4 Osman Karapınar (Buğdaylıspor), Dk.20 Fatih Çetinalp (Argıncıkspor)


Kırmızı Kartlar: Dk.60 Serhat Özdemir, Mustafa Şafak (Argıncıkspor) Dk.56 Şaban Büyükçekiç (Buğdaylıspor)

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:22
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