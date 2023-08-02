Kaynayan kazan devriliyor! CHP'de MYK toplantısında 3 ilçe başkanının bileti kesildi

CHP'de belediye başkanları toplantısı ve 12 saat süren parti meclisinin ardından 1 haftadır toplanmayan merkez yönetim kurulu, gecikmeli olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

3 İLÇE BAŞKANININ BİLETİ KESİLDİ

MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çevrimiçi toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyelerinin üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindiği, Kılıçdaroğlu'nun ise sessiz kaldığı belirtiliyor.

MYK'da yine görevden alma kararları verildi. Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Daha önce görevden alınan örgütlerin itirazının da bir sonraki parti meclisi toplantısında gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantıda kurultay tarihinin de belirleneceği vurgulanıyor.

38. OLAĞAN KURULTAY NE ZAMAN?

Değişim isteyenlerin delege seçimlerinde istediklerini alamadıkları, kurultay yapılmasıyla yeniden parti meclisine giremeyecekleri savunuluyor. Bu nedenle genel merkezde, parti meclisindeki muhalif isimlerin yerel Seçim öncesi kurultay yapılmasını istemeyecekleri görüşü hakim. "Genel merkez hadi kurultay yapalım diyecek, parti meclisi direnecek. Tabloyu biliyorlar. Genel başkanı kamuoyu baskısı altında bırakarak bıraktırmaya çalışıyorlar" deniliyor. Olağanüstü kurultay için ise imzanın toplanamayacağı düşünülüyor. Ayrıca, değişim çağrısı yapan Özgür Özel'in kendi seçim bölgesi Manisa'daki delege seçimlerinde istediğini alamadığı vurgulanıyor.

CHP MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Öte yandan CHP, Akbelen'deki maden genişletme tartışmalarıyla ilgili Meclis özelinde harekete geçti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel kurulu çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

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