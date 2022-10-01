Kaynatıp içmek yetiyor! Vücuttaki zehri söküp atan formül

Karadutun pek çok faydası bulunuyor. İsterseniz taze olarak tüketebileceğiniz gibi reçel, meyve suyu ya da dondurma olarak bile tüketebileceğiniz bu meyveyi kaynatıp içtiğinizde ise birçok hastalığa şifa oluyor...

Karadut şurubunu düzenli olarak kullanmak sizi neredeyse tüm hastalıklardan koruyacağı gibi ilaçlara doğal bir alternatif de oluyor. Karadut şurubunun bilinen en etkili yararları ise şu şekilde:

Sabahları bir bardak tüketildiğinde gün boyu enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor.

Zengin bir E ve K vitamini deposu olarak kanın kalitesini arttırıyor, kemik gelişimini destekliyor.

Kanseri önleyici özelliği bulunuyor.

Sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki parazitleri temizliyor.

Antioksidan deposu olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunuyor.

Şurubu hazırlarken ayrılan posa yüze maske olarak uygulandığında botoks etkisi oluşturuyor.

Mide salgılarını düzenleyip ülser gibi mide hastalıklarına çare oluyor.

Yaz aylarında düzenli olarak tüketildiğinde güneşin zararlı etkilerinden koruyor.

Karadut şurubu nasıl yapılır?

Malzemeler:

Karadut

Şeker

Su

Yapımı:

Yaz aylarında rengi karardıktan sonra taze olarak toplanan karadut, derin bir kabın içerisine alınır.

Üzerine tamamını kaplayacak kadar toz şeker eklenir ve bir gün boyunca buzdolabında beklemeye bırakılır.

Arından dolaptan çıkardığınız karadutlar bir tencereye alınır.

Üzerine karadutun iki katı kadar su konur ve orta ateşte pişmeye bırakılır.

Kaynadıktan sonra 20 dakika bekleyip ardından ocaktan alınır.

Oda sıcaklığında soğuyan karışım temiz bir bez veya tülbent yardımıyla posasından ayrılır.

Buzdolabında sağlayacağınız şurup soğuk olarak servis edilir.

Uzun süre saklamak isterseniz sıcakken cam kavanozlara koyup ters bir şekilde serin ve kuru bir yerde bekletebilirsiniz.

Karadutun faydaları

Kan şekerini düzenler

Kan şekeri seviyenizi kontrol etmek istiyorsanız beslenme düzeninize mutlaka karadut ekleyin. Yapılan araştırmalarda dutun özellikle tip 2 diyabet hastalığında kullanılan ilaçlarla benzer etki gösterdiği saptanmıştır.

Kanser riskini azaltır

İçeriğinde yoğun miktarda bulunan antosiyaninler sayesinde karadut kansere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Aynı zamanda kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroid hastalığı ile savaşmada oldukça etkili olan resveratroller içermektedir.

Sindirim sistemini güçlendirir

İçeriğinde bulunan diyet lifler sayesinde sindirimi kolaylaştıran karadut, kabızlık, şişkinlik ve mide krampı gibi şikayetlerin de kısa süre içerisinde kalıcı olarak kesilmesini sağlar. Diyetinize her gün 1 avuç eklemeniz yeterli olacaktır.

Kan dolaşımını arttırır

Karadut, kan damarlarının genişlemesini ve daha iyi dolaşım sağlanmasını destekleyen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Kalpten gelen ve vücudun tamamına dağılan kan akışının en düzenli şekilde yapılması için hayati önem taşıyan bu görevle kan basıncıda dengelenir. Aynı zamanda demir açısından zengin olan karadut, kırmızı kan hücrelerinin üretimini de hızlandırır.

Bağışıklığı kuvvetlendirir

Bağışıklık sistemini tetikte tutmak için katkıda bulunan karadut, aynı zamanda yüksek C vitamini deposu olduğundan bağışıklığı da güçlendirir.

Kemikleri sağlamlaştırır

Karadutun içerisinde bulunan K vitamini, kalsiyum ve demir kombinasyonu kemik dokusunu güçlendirmek ve yeni sağlıklı dokular oluşturmak için en iyisidir. Karadut ise bu bakımdan diğer tüm besinlerden daha zengindir. Aynı zamanda osteoporoz ve artrit gibi kemik hastalıklarını engellemek için idealdir.

Beyin sağlığına faydalıdır

Beyin sağlığını korumak için vücutta bulunması gereken magnezyum dutun içerisinde bolca vardır. Beyni yaşlanma etkilerine karşı korur, genç ve dinç tutar hatta Alzheimer'a yakalanma riskinizi azaltır.

Soğuk algınlığını önler

Sıkça grip veya nezle oluyorsanız beslenme düzeninize mutlaka karadutu eklemelisiniz. Bakteri öldürücü özelliği bulunan bu besin, soğuk algınlığını önlediği gibi tedavi de eder.

Karaciğeri korur

Karadut karaciğer sağlığını güçlendirme yetisine sahip bir meyvedir. İçerisinde bulunan demir de karaciğer için oldukça yararlıdır. Düzenli tüketilirse karaciğerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve kan akışını destekler.

İltihaplanmayı engeller

Anti-inflamatuar olarak karadut, içerisinde antosiyanin adlı iltihaplanmayı gideren bir bileşen bulundurur. Bu nedenle ilaçlara alternatif olarak tüketilebilir ve iltihaplanmayı gidereceği gibi oluşmasının da önüne geçer.

Tüketmeden önce dikkat!

Her ne kadar nadir görülüyor olsa da karadut bazı insanlara alerji yapabilir. Eğer karadut benzeri meyvelere alerjiniz varsa ya da daha önce hiç karadut tüketmediyseniz dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca aşırı tüketiminde ishal görülme riski olduğundan ölçülü tüketilmesi öneriliyor. Karadut şurubunu düzenli olarak tüketecek bireylerde de kronik kalp, tansiyon ya da şeker gibi rahatsızlıklar bulunuyorsa önce doktorlarıyla iletişime geçip bilgi almaları öneriliyor.