Kaynana tatlısı nasıl yapılır?

Bu tatlıyı yiyen kaynana gelinini sever. Hafif ve kolay tatlı tariflerinden biri mutlaka deneyin.

Malzemeler

2,5 yemek kaşığı buğday nişastası

7 yemek kaşığı şeker

3 bardak süt (600 ml)

1 yemek kaşığı kahve

3 bardak su (600 ml)

5 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Kahveli katmanı için bir tencereye sütü, şekeri, nişastayı ve kahveyi ekleyip tel çırpıcısıyla karıştırarak kaynatın. Fırın kağıdı serdiğiniz bir kalıba boşaltarak soğutun. Kakaolu katmanı için başka bir tencereye suyu, nişastayı, şekeri ve kakaoyu ekleyerek bu karışımı da aynı şekilde kaynatın. Soğuması için beklettiğiniz kahveli katmanın üzerine kakaolu katmanı boşaltarak ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Soğuyan tatlınızı şekilli kalıplarla dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.