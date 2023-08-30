  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'

İlan şaşkına çevirdi! 'Sahibinden kiralık' 590 yıllık medrese

Cem Küçük son kulis bilgisini Türkiye'ye duyurdu: AK Parti bazı şehirlerde o partiyi destekleyecek

Wagner’in lideri ölmedi mi? Prigojin’in pasaport ve fotoğrafları ortalığı karıştırdı!

Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar! Gerçekten çok büyük rezalet

Bölge doğalgaz kaynıyor! İsrail Türkiye'ye gaz teklifi için apar topar harekete geçti

İstanbullulara 'banyo yapmayın' diyenler parayı Gülşen'e akıtıyor

Böyle olur Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği! Türk kadınına bel altı hakarete iltifat yorumu

Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı!

Avrupa ülkesinden Yunanistan'a görülmemiş uyarı: Türkiye istese Yunanistan'ı yok ederdi
Aktüel Kaynak sularının satışı söz konusu değil
Aktüel

Kaynak sularının satışı söz konusu değil

Yeniakit Publisher
2023-08-30 20:07:00 -
Kaynak sularının satışı söz konusu değil

Bursa’da kuraklığın pik yaptığı, barajlardaki su seviyesinin dip yaptığı 2019 yılında bile Bursalıları bir gün dahi susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynak sularını da en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Mevcut işletmede olan doğal kaynakların kira yenileme ihalesi, ‘Bursa’da doğal kaynaklar satılıyor’ şeklindeki algıyla çarpıtılırken, BUSKİ’den yapılan açıklamada, hiçbir kaynağın satışının söz konusu olmadığı, yapılan ihalenin kira yenileme ile ilgili olduğu belirtildi.

Halen 1 milyon 500 bine yakın aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıya yaptığı yatırımlarla içme suyunda kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine kadar indirerek Türkiye’de lider konuma gelmesi, ‘asılsız iddialarla’ gölgelenmeye çalışılıyor. Son olarak kamuoyuna yansıyan “Bursa’nın doğal su kaynakları satılıyor” şeklindeki yalan haberlerle algı oluşturulmaya çalışılırken, BUSKİ tarafından yapılan ihalenin kaynak suyu satışıyla ilgili olmadığı, halen özel firmalar tarafından işletilmekte olan iki kaynağın kira yenileme ihalesi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu haberlerde “Bursa’nın halen içme suyu sorunu yaşadığı” iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Tüm suyun sadece yüzde 1.7’si

BUSKİ’den yapılan açıklamada kiraya verilen tüm kaynak sularının, şehre verilen içme suyunun sadece yüzde 1,7’sine karşılık geldiği belirtilirken, kentin su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığı belirtildi. Olası kuraklık krizine karşı açılan 155 derin kuyunun yıllık 55 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olduğu hatırlatılırken, halen barajlardaki suyun, kuyu suyuna ihtiyaç duyulmayacak kadar fazla olduğu kaydedildi. Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı halen yüzde 52, Nilüfer Barajı da yüzde 87 doluluğa sahipken, Bursa’nın herhangi bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya olmadığına vurgu yapıldı.

Öte yandan Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması için hazırlanan 150 milyon Euro’luk projede çalışmalar devam ederken, 2025 yılı yazında bu suyun kente ulaşması hedefleniyor. Çıkarcık Barajı suyu ile birlikte Bursa’nın 2060 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacağı ön görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23