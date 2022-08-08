'Kaynağı mabadı olan muhalif medya... CHP, Yalan Üretim Merkezi gibi çalışıyor!'

Hikmet Genç Akşam Gazetesindeki 'YÜM'e karşı DMM!..' başlıklı köşe yazısında 'Solak Medya'ya haddini bildiren bir yazı kaleme aldı. Genç yazısında CHP'ye yakın medya için 'Sadece yalan söylemiyorlar, söylettiriyorlar da. Yalan kurgu gırla...' ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

Dezenformasyonu, yalan haberi önlemek amacıyla hazırlanan tasarıya itiraz etmişlerdi.

Kendilerine göre haklıydılar. Yalan dezenformasyon kurgu yoksa, CHP ve medyası nasıl çalışsın, n'apsın?!

Bunu samimiyetle söylüyorum, abartmıyorum.

Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun (bir fotoğrafa atfen) Yediiklim Yayınevi'ni ziyaret ettiğini iddia ediyor.

Bir de hesap soruyor; "Senin ne işin var orada? Niye gittin oraya?" diyor. (Böylece siyaset yapmış oluyor.)

Nerden çıkıyor bu iddia?

Kaynağı mabadı olan CHP'ye yakın medyadan.

Sayın Soylu açıklıyor; "Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dershanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları"

Ne diyeceksin şimdi?..

Utanma sıkılma yok. Araştırmaya gerek yok. Salla gitsin.

Sadece yalan söylemiyorlar, söylettiriyorlar da. Yalan kurgu gırla...

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP'li il ve ilçe başkanı bir vatandaşın evine gitmiş. Elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirmişler.

Verilen sözleri yerine getirmeyince o vatandaş isyan etmiş. Ve dahi her şeyi tek tek ifşa etmiş. (Rahatlığa bak. Söz vermişler, yerine getirmemişler. 'Yalanım ortaya çıkar' diye bir korkuları da yok. Kurgula, oynat gitsin. 'Ortaya çıksa da bizim kitle sorgulamaz, ne de olsa tuvalet terliğinden iyiyiz' konforu bu!)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalan haberlerin kökünü kazıyacak "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nin kurulduğunu duyurdu. Merkezin koordinatörlüğüne İdris Kardaş atanmış.

Bu yeni birime muvaffakiyetler diliyorum.

Aslında ne kadar acınası bir durum.

Ne yazık ki, gazetecilik adı altında sahtekarlık peşinde koşan.., kurguyla, yalan dolan haberlerle algı yönetmeye çalışan siyasetçilerden mebzul miktarda var bu ülkede.

'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' tamam da, yatsı olmadan, öğle ikindi ve akşama da birer yalan sıkıştırıyorlar.

"Sürekli yalan söylüyorlar" sözü cılız kalıyor.

Her taraflarından yalan fışkırıyor.

CHP, Yalan Üretim Merkezi gibi çalışıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin işi kolay değil.

Lakin unutmayalım. Yalanlar hep önde gider ama nihayetinde gerçekler kazanır...