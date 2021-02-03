İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na kaymakam adayı alımı yapılacağını açıklamasının ardından kaymakam olmak isteyenler sınava dair araştırmalar yapıyor. Kaymakamlık sınav konuları hangileri? Kaymakamlık sınavında hangi sorular çıkar?

Kaymakamlık sınav konuları hangileri?

Kaymakamlık sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)) ile Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)) konularından sorular sorulacak.

100 sorunun sorulacağı kaymakamlık sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

Kaymakamlık sınavı başvuruları ise 2-9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların sınav ücreti olarak ise 225 lira ödeme yapmaları gerekiyor.

Kaymakamlık sınavı geç başvuruları ise 17 Eylül'de olacak. Bu süreçte başvuru yapanlar ise 337,50 lira sınav ücreti ödeyecek.

Kaymakamlık sınavı soru dağılımı

Kaymakamlık sınav süreci ÖSYM tarafından yürütülür. Kaymakam adaylarına ÖSYM tarafından genel yetenek-genel kültür ve alan bilgisi bölümünden toplamda 100 soru sorularak en az 70 net yapmaları durumunda başarılı sayılmaktadır.

Genel Yetenek - Genel Kültür Kısmı

Türkçe 14 soru

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 soru

Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 10 soru

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 6 soru

TOPLAM 34 soru

Alan Bilgisi Kısmı

Anayasa Hukuku 13 soru

İdare Hukuku 18 soru

Türkiye'nin İdari Yapısı 14 soru

Mahalli İdareler 9 soru

İktisat/Ekonomi 12 soru

TOPLAM 66 soru

GENEL TOPLAM 100 soru