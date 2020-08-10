Kaymakamlık koronavirüs kararını duyurdu: 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, ölümcül koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
Hisarcık Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Karbasan köyünde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaymakamlık açıklamasında; karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı belirtti.
İşte Hisarcık Kaymakamlığından yapılan o açıklama:
"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."