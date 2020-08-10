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Kaymakamlık koronavirüs kararını duyurdu: 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, ölümcül koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:37:00 -
Kaymakamlık koronavirüs kararını duyurdu: 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı

Hisarcık Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Karbasan köyünde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kaymakamlık açıklamasında; karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı belirtti. 

İşte Hisarcık Kaymakamlığından yapılan o açıklama:

"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

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