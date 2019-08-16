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Kaymakam Zengince için veda yemeği

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kars Digor Kaymakamlığına atanan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince için veda yemeği verildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:05
Kaymakam Zengince için veda yemeği

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kars Digor Kaymakamlığına atanan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince için veda yemeği verildi.


Yemeğe Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Belediye sosyal tesislerinde verilen veda yemeğinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsa Özkan, Kaymakam Zengince’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Özkan, “Yaklaşık iki yıldır ilçemize hizmet eden insanlığına, çalışakanlığına doymadığımızı Kaymakamımızın veda yemeğinde bir araya geldik. Veda derken sadece görev yeri değişti kendisini kardeşimiz ve debir Darendeli olarak görüyoruz. İnşallah böyle güzel ve çalışkan kaymakamlarımızı vali olarak görmek isteriz” dedi.


Kaymakam Enver Hakan Zengince ise, “Vazife yaptığım yerler içerisinde her yerde ayrı ayrı memleketlerimizin güzellikleri ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Darende’de iki yıl bir hizmet süresi geçirdik.Vazife yaptığımız her yerin kendine göre ayrı bir güzelliği vardır ama Malatya olarak Darende olarakbağımsız bir gözle baktığınız zamanTürk tarihinde önemli bir yere sahipolduğu gibi doğunun batıya açılan penceresi, turizmde de önemli potansiyele sahip.Darende meslek hayatımda bana da katkıları olan bir ilçe. Özellikle şunu belirtmek isterim ki ben Darende’den hiç incinmedim. Rabbim de sizleri incitmesinyaklaşık iki yıl içerisinde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma siz değerli Darendelilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:05
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