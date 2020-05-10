  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Şahin, 65 yaş ve üstü annelerini ziyaret etti

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret edip, kadınların Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:16:53 -
Kaymakam Şahin, 65 yaş ve üstü annelerini ziyaret etti

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret edip, kadınların Anneler Günü’nü kutladı.


Akören, Eymir ve Kızık Mahallerinde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine giderek kapıda ziyaret edip onlara moral veren Kaymakam Şahin, 65 yaş üstü ve maddi durumları olmayan muhtaç ve hasta vatandaşların sıkıntıları olup olmadığını da soruyor.


Kızık Mahallesi Muhtarı Serdar Aslantaş, Kaymakam Şahin’in ziyaretlerinden memnun olduklarını belirtip, “Korona virüs salgını öncesinde dahi hafta sonları tek başına gelip vatandaşları evinde ziyaret ediyordu. Şimdi ise 65 yaş ustu yaşlıları sosyal mesafe koralarına uyarak ziyaret edip sıkıntılarını yerinde tespit edip çözüm buluyor. Yaşlılarımıza moral oluyor “ dedi.


Mahalle sakinlerinden Kadir Ede de, “İlçe kaymakamız Abdullah Şahin’in bu uygulamasından oldukça memnunuz. Kaymakam beyi çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. İlçe için büyük elinden geleni yapıyor. Aldığı tedbirlerden dolayı ilçemizden şu ana kadar korona virüs vakası çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı