  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Özkan’dan Anneler Günü ve Engelliler Haftası ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Anneler Günü ve Engelliler Haftası vesilesiyle Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden 97 yaşındaki Nahide Karaoğlu ve engelli torunu Kerem Karaoğlu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:06:51 -
Kaymakam Özkan’dan Anneler Günü ve Engelliler Haftası ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Anneler Günü ve Engelliler Haftası vesilesiyle Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden 97 yaşındaki Nahide Karaoğlu ve engelli torunu Kerem Karaoğlu’nu ziyaret etti.


Karaoğlu ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, anne Nahide Karaoğlu’nun Anneler Günü’nü, engelli torunu Kerem Karaoğlu’nun ise Engelliler Haftası’nı tebrik etti.


Karaoğlu ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaymakam Özkan, daha sonra 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan Tatvan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muhittin Karatay’ı evinde ziyaret etti.


Ziyarette Kaymakam Özkan’a Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı