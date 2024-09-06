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Gündem Kaymakam makam aracıyla kaza yaptı
Gündem

Kaymakam makam aracıyla kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:21:00 -
Kaymakam makam aracıyla kaza yaptı

Bursa'nın İznik ilçesi Kaymakamı Arif Kahraman'ın da içinde bulunduğu makam aracı başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Kaymakam yara almadan atlatırken, şoförü polis memuru ve jandarma personeli yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Çiçekli-İznik yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İznik Kaymakamı Arif Kahraman, şoförü polis memuru ve jandarma personeli ile makam aracıyla seyir halindeyken karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaymakam Kahraman kazayı yara almadan atlatırken polis memuru ve jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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