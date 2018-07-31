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Kaymakam halkla birilikte sokakta sabahladı!

Aydın’ın Buharkent’te dün akşam saatlerinde gerçekleşen aşırı yağışın ardından oluşan selin yaralarını sarmak için yetkililer seferberlik ilan etti. İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, belediye başkanı ile birlikte geceyi sokakta geçirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:33
Kaymakam halkla birilikte sokakta sabahladı!

Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle Belediye Başkanını yanına alarak selin en etkili olduğu Kızıldere Mahallesine giden İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alıp çalışmaları bizzat yerinde takip eden Kaymakam, geceyi vatandaşlarla geçirdi.

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı hasar tespit çalışmalarının başladığını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:33
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