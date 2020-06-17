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Aktüel

Kaymakam Gürçam’dan başarılı trafik polislerine ödül

Adana’nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olarak görev yapan Ergün Yavuz ve Neşat Yandak adlı trafik polislerini trafik düzeninin sağlanmasında göstermiş olduğu gayret ve çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:04:32 -
Kaymakam Gürçam’dan başarılı trafik polislerine ödül

Adana’nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi olarak görev yapan Ergün Yavuz ve Neşat Yandak adlı trafik polislerini trafik düzeninin sağlanmasında göstermiş olduğu gayret ve çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Kaymakam Şafak Gürçam’a verdiği başarı belgesinden dolayı teşekkür eden başarılı polisler, bu belgeye layık olabilmek için görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.


Kaymakam Gürçam ve başarılı polisler bir de hatıra fotoğrafı çekildiler.

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