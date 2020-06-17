Kaymakam Erdinç Yılmaz’dan veda mesajı

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Osmaneli Valiliği görevine atanan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, şehirden ayrılmadan önce bir veda mesajında bulundu.

Kaymakam Yılmaz, paylaştığı mesajında, atanma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile Osmaniye iline Vali olarak atanmam sebebiyle yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüm Tepebaşı Kaymakamlığı görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Mülki İdare Amirliği mesleğine başladığım günden bu güne kadar sorumluluk bilinci ve görev aşkıyla "Halka Hizmet Hakka Hizmettir” düsturuyla mesai mefhumu gözetmeksizin insanı merkeze alan bir yönetim ahlakıyla hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak, kişilerin menfaatlerinden ziyade kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine özen gösterdim. Görev yaptığım süre boyunca hak ve adalet ölçüleri içerisinde olmaya, toplumun her kesimine eşit davranarak herkesi kucaklayarak kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermeye gayret ettim. Bu duygu ve düşüncelerle; sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduğum ve her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Eskişehirli hemşehrilerime, hizmetlerimizde yükümü paylaşan görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına ve sevgili muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Göreve başladığım ilk andan itibaren kalplerindeki sevgi ve muhabbetle bizleri bağırlarına basan değerli Eskişehir halkından helallik ve dua diliyorum. Sağlıcakla kalın” diye aktardı.