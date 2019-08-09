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Kaymakam Duru’dan ’Trafik’de Kemerin Ses Getirsin’ Projesine Destek

Trafik’de "Kemerin ses getirsin"projesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ’Trafik’de kemerin ses getirsin’ projesine bir destekte Develi Kaymakamı Murat Duru’dan geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Kaymakam Duru’dan ’Trafik’de Kemerin Ses Getirsin’ Projesine Destek

Trafik’de "Kemerin ses getirsin"projesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ’Trafik’de kemerin ses getirsin’ projesine bir destekte Develi Kaymakamı Murat Duru’dan geldi. Develi Kaymakamı Murat Duru araca binerek kemerini taktı ve konu ile ilgili bir mesaj verdi.


Develi Kaymakamı Murat Duru, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kemer Ses Getirsin çağrısına uyarak kemerimizi taktık. Güvenli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza, bizi dinleyecek be seyredecek bütün vatandaşlarımıza, sevdiklerini üzmemeleri için kemerleri mutlaka bayram sürecinde, bayram öncesinde, bayram esnasında, bayram sonrasında hatta hayatımızın her sürecinde, her zamanında her saniyesinde kemerlerimizi mutlaka takarak yolculuk yapalım, trafik kurallarına uyalım. Sevdiklerimizi, dostlarımızı lütfen üzmeyelim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
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