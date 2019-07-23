Kaymakam Çaykara’yı heyecanlandıran proje

Gediz Nehrindeki kirlilikten yola çıkan Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 11’nci sınıf öğrencileri Yiğit Efe Turhan ve Azra Duru Alkış, Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker ile birlikte hazırladıkları ‘Mısır koçanından elde edilen aktif karbonun sulardaki boyar madde gideriminde kullanılabilirliği ve farklı ortamların adsorpsiyona etkisi’ projesi Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’ya tanıtıldı. Projenin kendisini oldukça heyecanlandırdığı kaydeden Kaymakam Çaykara öğrencilerin projeyi geliştirebilmeleri için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şube Müdürü Nalan Kumray Cin, Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz ile birlikte 2020 yılının temmuz ayında Paraguay’da Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan ‘Mısır koçanından elde edilen aktif karbonun sulardaki boyar madde gideriminde kullanılabilirliği ve farklı ortamların adsorpsiyona etkisi’ projesini hazırlayan, BİLSEM Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker, BİLSEM 11’nci sınıf öğrencileri Yiğit Efe Turhan ve Azra Duru Alkış’ı makamında ağırladı.

Hazırladıkları proje ile akarsulardaki boyar maddeleri doğal yollarla en uygun maliyetle temizlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren BİLSEM Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker, projeyi 1 yıllık çalışmanın ardından tamamladıklarını ve dünyadaki tüm kirli suların temizlenmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu yaptığımız projemizde Manisa’daki atık suların temizlenmesi yönünde bir çalışma yaptık. Manisa bir sanayi bölgesi olduğu için fabrika atıklarının sulara karışması sonucunda sular kirleniyor. Gediz Nehri’ne baktığımız zaman Gediz Nehri’nde ciddi bir kirlilik oranı var. Öğrencilerimle birlikte Gediz nehrinde kirliliği azaltmaya yönelik bir çalışma başlattık. Yaklaşık 1 yıl sürdü. Organik atıkları kullanarak problemin çözümü noktasında nasıl bir temizleme yapabiliriz düşüncesiyle başladık. Öncelikle mısır koçanı ile başladık. Mısır koçanını küçültmenin ardından yakarak aktif karbon haline getirdik. Bu aktif karbonun boyar maddeleri kendisine adsorbe etme özelliğini kullanarak sulardaki boyar maddeleri temizlemeyi başardık. Yüzde 95’lik bir başarı elde ettik. Bu şekilde yaygınlaştırarak, tüm dünyadaki kirli suların temizlenmesini hedefliyoruz. Proje ile ülkemizi kimya alanında Paraguay’da düzenlenecek olan uluslar arası bilim yarışmasında temsil edeceğiz. 2020 yılının temmuz ayında gidiyoruz. Umarım güzel sonuçlarla döneriz ve dünyadaki su kirliliği için bir farkındalık oluşturabiliriz” diye konuştu.

Öğrenciler de hazırladıkları projeler hakkında Kaymakam Çaykara’ya sunum yaptı. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş de öğrencilerin Paraguay’da katılacakları yarışma için destek istedi.

“Oldukça heyecanlandım”

Öğrenciler tarafından hazırlanan projenin kendisini oldukça heyecanlandırdığı kaydeden Kaymakam Çaykara ise projenin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, “Zafer Kalkınma Ajansındaki 4 ilin 3’ünden geçen Gediz Nehri bizler için çok önemli. Sayın Valimize bu konuyu ileterek Zafer Kalkınma Ajansının gündemine getirilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu proje çok önemli bir proje ve bunun tescilinin yapılması gerekiyor. Bundan sonra İlçe Milli Eğitim ve bizler sizlerin destekçisi olacağız” dedi.

Yapılan ziyaretin anısına Kaymakam Çaykara öğrencilere hediye takdim ederek 2020 yılının temmuz ayında Türkiye’yi Paraguay’da temsil edecek öğrencileri kutladı.