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Aktüel Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı
Aktüel

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül’de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 14:20:00 -
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022’de Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos’a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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