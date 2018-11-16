Kayısı yağının faydaları

KAYISI YAĞININ FAYDALARI

Cildin yumuşatılması, göz altı ve yüz, el bakımında da yaygın şekilde kullanılabilen kayısı yağı, kalp sağlığının korunması için de önemlidir. Cildin beslenmesi, saçların onarılması ve saçlarda ve ciltte meydana gelen yağ ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer tutar. Kişisel bakım ürünü olarak da evlere girebilmektedir. Sabun yapımında, kremlerin aroması olarak, losyon ve şampuanların içeriğinde kayısı yağı çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Kayısı yağının özellikle kuru ciltlerin yumuşatılması sürecinde işe yaradığının altını çizmek gerekir. Duş sonrası kuruyan ciltlerin yumuşatılması için kullanılabilir.

1.CİLDİN SIKILAŞMASI SÜRECİNDE

İçeriği sayesinde cilt sıkılaşması için önemli bir maddedir. Yüksek miktardaki gama linoleik asit ile ciltte meydana gelen yağ gereksiniminin giderilmesini sağlar ve cildin renk tonunun sağlıklı düzeylerde tutulmasına yardımcı olur.

Cilt sıkılaşması için yardımcı A vitamini ve E vitamin içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerinin yavaşlatılmasına yardımcı olur. Ayrıca iltihap önleyici içeriği sayesinde egzama gibi türlü cilt problemlerinin giderilmesi ve rahatlatılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Organik şekilde elde edilen kayısı yağında yüksek miktarlarda omega 6 yağ asitleri bulunur. Omega 6 yağ asitleri cildin sıkılaşmasında rol alırken cildin sağlıklı renklerine ulaşmasında yardımcıdır.

2.YÜZ BAKIMI

Kayısı yağı vücudun diğer bölgelerinin bakımını sağladığı gibi yüz için de faydalı bir içeriğe sahiptir. Özellikle diğer organik yağlara oranla daha hafif ve daha ince bir yapıdadır kayısı yağı.

Yüzdeki deri tonunun normal deri tonuna getirilmesinde ve yüzde meydana gelen yaşlanma belirtisi olan etkilerinin giderilmesinde önemlidir. Kırışıklıkların açılması için iyidir. Kayısı yağı ayrıca, akne ve sivilcelerin sıklıkla meydana geldiği ciltlerin sağlığına kavuşturulması için kullanılabilir. Deride meydana gelen gözeneklerin kapatılmasına yardımcıdır ve siyah noktaların giderilmesinde yine etkili bir içeriğe sahiptir.

3.SAÇ BAKIMI

Günümüzde saç bakımında yaygın olarak kullanılan şampuan ve benzeri gibi ürünlerin içeriğinde yoğunlukla kimyasallar yer alır. Bu tür kimyasallar saçların beslenmesi, onarılması ve daha sağlıklı olmasını sağlamamakta, bunun yerine daha yıpratıcı etkiler bırakabilmektedir. Bu sebepten dolayı da, içeriğindeki yüksek organik içerikler sayesinde diğer meyve özü yağlar gibi kayısı yağı da saçlarınızın bakımında önemli bir konumda olacaktır. Yaygın bir kullanım alanı olan kayısı yağının dünya genelinde de geniş bir çevre tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Kayısı yağı içeriği sayesinde saç köklerinin beslenmesini sağlayacaktır. Kayısı yağı saçta meydana gelen düğümlerin açılımını ve kolayca taranmasını sağlar.

Saç sağlığının tam olarak sağlanması açısından önemli olan kayısı yağı, içerdiği vitaminler yönünden zengin içerik ile saçın uzamasını destekler ve saç uzamasını hızlandırır. Saç köklerinde meydana gelen deri problemlerinin giderilmesi için birebirdir.

4.KALP SAĞLIĞI

Kalp ve kardiyovasküler sistem sağlığının korunmasında kayısı yağı faydalı bir içeriğe sahiptir. Kalp krizi riskinin azaltılmasında önemlidir. Kötü kolesterolün seviyesinin düşülmesinde önemlidir. Salata, yemek ve pasta türü gibi yiyeceklerin içerisinde kullanılabilen kayısı yağı, bu şekilde tüketilebilmektedir.