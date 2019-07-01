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Kayısı üreticisi sezonu mutlu bitirdi

Türkiye’de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:04
Kayısı üreticisi sezonu mutlu bitirdi

Türkiye’de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı.


110 bin ton rekoltenin elde edildiği ilçeden, 50 bin ton kayısı ihracat gerçekleştirilirken 60 bin ton da iç piyasaya pazarlandı.


İlk hasadı nisan ayının ortalarında başlayan ve kilosu 20 TL’den satılmaya başlanan, daha sonra ise kilosu 1,50 ila 2,50 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kayısının 3 ay süren hasat boyunca fiyatı 2,50 TL’nin altına düşmedi.


Bu yıl iç ve dış piyasada geçen yıllara oranla büyük bir canlılık olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısının artık dünyada da bir marka haline geldiğini söyledi.



İhracat 50 bin tona ulaştı


2018 yılında üretilen 130 bin ton kayısının 35 bin tonunun ihraç edildiğini hatırlatan Acar, “Bu yıl ise 56 bin dönüm araziden 110 bin ton kayısı rekoltesi elde edilirken, 50 bin ton da ihracat gerçekleştirildi. Kayısı daha çok Rusya, Irak, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi” dedi.


Mut kayısısının bu yıl altın yılını yaşadığını söyleyen Acar şöyle devam etti:


“Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını fazlasıyla alıyor. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize en az 25 ihracatçı tezgahını açıyor. Bu yıl yine 30 ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 20 liradan alıcı buldu. İlçede ağırlıklı olarak; Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta. Çiftçilerimiz de kaliteli kayısı üretmenin karşılığını fazlasıyla alırken mutlu bir sezon geçirmenin tadını yaşadı”.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:04
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