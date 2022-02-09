Kayısı: Sabahları 2 tane yemek karın yağlarını eritiyor!

Kayısı ağacı gülgiller familyasında olan bir meyvenin ağacıdır. İki ay boyunca çiçekleri kalır ve sonra haziran ayının ortalarında meyve vermeye başlar. Yetiştirilmesi son derece kolay olan bir ağaçtır. Meyveleri dışında kayısı yağı ve çekirdeği de faydalı olan bir meyvedir.

Kayısı kalorisi düşük etkisi büyük meyvelerden biri. Her sabah 2 kayısı ve üzerine içilen bir bardak su hem kabızlığı önlüyor hem de karın yağlarını yakıyor.

Diğer kullanım

Kuru kayısılarımızı ara öğün olarak tüketmek isteyenler, kayısıları yıkadıktan sonra, ince ince kübik şekli vererek yoğurt ile tüketimini sağlayabilirler.

Kayısı nedir özellikleri nelerdir?

Kayısı, ince bir kabuğa ve keskin, yumuşak bir ete sahip, turuncu renkli küçük bir meyvedir. Kayısılar A, C, E, K vitamini ve niasin gibi vitaminler, küçük miktarlarda diğer kilit vitaminler ve buna ek olarak bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum ve zengin mineral içeriğine sahiptir.

Kayısının faydaları

Kalbi koruyor, cildi güzelleştiriyor.

Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. ...

Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar.

İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.

Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir.

Kayısı çekirdeği de bağışıklık sistemini güçlendirir

Kayısı çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?

İçindeki B17 sayesinde kanserli hücrelerin oluşumunu, oluşmuş olanlarınsa genişlemesini engellediği söyleniyor. Bolca vitamin barındırması sayesinde kayısı çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki de yaratabiliyor. Bu özellikleri dışında yüksek kan basıncını dengelemede yardımcı oluyor.

Kayısı çekirdeği ne için kullanılır?

Kayısı çekirdeği bünyesinde B17 ile beraber birçok önemli vitamin ve mineral barındırmaktadır. Aynı zamanda içerdiği antioksidan etkisi sayesinde birçok dış zararlıya karşı vücudu korumaya alır. Bu doğrultuda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun daha zinde olmasını sağlar.

Kayısı çekirdeği nasıl yenir?

Kayısı çekirdeği, çiğ şekilde doğrudan tüketildiği gibi yağ haline getirilerek de kullanılabilir. Çiğ şekilde tüketildiği zaman iç hastalıklara ve yukarıda saydığımız, rahatsızlıkların büyük bölümüne fayda verir. Kayısı yağ haline getirilerek tüketildiğinde, cilt bölgesine sürülür.