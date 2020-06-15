Kayısı, kanserden korunmada etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, "Kolon kanserinden korunmada posalı beslenme hayat kurtarıyor. Kayısı; içeriğindeki antioksidanlar, posa içeriği, vitamin ve mineraller ile kanserden korunmada etkili oluyor. Ayrıca, içindeki potasyum, C vitamini ve posa sayesinde kayısı, kalp krizine de karşı koruyucu etki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, antioksidan deposu kayısının, besin değerleriyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Sayar, şunları kaydetti;

"Kolon kanserinden korunmada posalı beslenme hayat kurtarıyor. Kayısı; içeriğindeki antioksidanlar, posa içeriği, vitamin ve mineraller ile kanserden korunmada etkili oluyor. Kayısı, içinde bulunan potasyum, C vitamini ve posa sayesinde kalp krizine karşı koruyucu etki gösteriyor. Vücut fonksiyonlarına etkisi yüksek, kritik bir mineral ve elektrolit olan potasyum eksikliği sinir sistemini bozar, vücutta sıvı dengesi bozulur, kalp ritmi dengesizleşir ve kas dokusu yavaşlar, böbreklerin filtre özelliği azalır ve sinir sistemi bozulur. İçerdiği flavonoid ve diğer antioksidanlar sayesinde de kalp sağlığına iyi geliyor. Oksidatif stresin artırdığı hastalıkların engellenmesine de katkısı olur. Göz sağlığını da güçlendiren kayısı, C, E ve özellikle de A vitamini ile gözleri kuvvetlendirir."





- Yaşlanmayı geciktiren vitaminler





Canel Öner Sayar, kayısıda bulunan vitaminlerin cilde katkı sağlayarak yaşlanmayı geciktirdiğini belirterek, "Kayısı için porsiyon 3-4 adettir. 4 adet kayısı; 68 kcal, 2,5 gram lif, 13,7 gram karbonhidrat, 0,2 gram yağ içerir. Kayısı içerisinde A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor minerallerini barındırır." ifadelerini kullandı.

Kayısının, birçok insanın muzdarip olduğu ve gitgide büyük bir sağlık problemi haline gelen kabızlığa yönelik faydalarına da değinen Sayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Posa içeriği ile bağırsak hareketlerini hızlandıran kayısı, bağırsaktaki atıkların yumuşamasını ve bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlığı önlemektedir. Bağırsakları çalıştırır ve tok tutar. Düşük kalorisi ve tatlı krizlerine karşı iyi bir çözüm olmaktadır. Günde 3-4 adet taze kayısı, kefir veya yoğurtla bir ara öğün olabileceği gibi kahvaltı sofralarında da peynir, yumurta ve yeşilliğin yanında tatlı ihtiyacını da karşılayan iyi bir alternatif oluyor."

Sayar, kayısının anemi tedavisinde yardımcı olan iyi bir demir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Demir, hemoglobin üretimini geliştirir ve bu da kan kalitesini artırır. Baş dönmesi, halsizlik, ağız içinde yara oluşması, cilt solgunluğu ve baş ağrısı gibi durumlarda kayısı, kuru olarak tüketilirse yüksek bir demir takviyesi sağlıyor." ifadelerini kullandı.



