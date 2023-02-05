Kayısı ihracatından rekor gelir!
Kayısı ihracatından rekor gelir!
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kayisi-ihracatindan-rekor-gelir-46891
Japonya'nın en büyük kış etkinlikleri: ''Sapporo Yuki-matsuri'' başladı! Milyonlarca turist akını oldu
O rakama dikkat! Sıfır veya ikinci el otomobil alacaklar: Ekspertiz uzmanından 'merdiven altı' belge uyarısı
Kayısı ihracatından rekor gelir!
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kayisi-ihracatindan-rekor-gelir-46891
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23