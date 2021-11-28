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Kadın - Aile Kayısı çekirdeğinin bilmediğiniz 6 faydası
Kadın - Aile

Kayısı çekirdeğinin bilmediğiniz 6 faydası

Kayısı çekirdeği doğru tüketildiği zaman, kanseri önleyici etkilere sahiptir.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:52:00 - 2021-11-28 21:00:22
Kayısı çekirdeğinin bilmediğiniz 6 faydası

Kayısının kendi gibi çekirdeğinin, yağının birçok faydası bulunuyor. İşte kayısı çekirdeğinin faydaları...

  • Kanser Hastalığını Önler
  • Ağrıları Dindirir
  • Sivilceleri Kurutarak Temizler
  • Hücre Yenilenmesini Sağlar
  • Tansiyonu Dengeler

 Sizlere kayısı çayını denemenizi tavsiye ediyoruz . Üstelik hazırlanışı çok basit.

Sallama poşet çay: Güvendiğiniz market ya da aktarlardan bulabileceğiniz poşet kayısı çayını bir bardak kaynamış suda 7-8 dakika bekletin. ...

Kuru kayısı çayı: Tencerede bir miktar su kaynattıktan sonra 2 adet kuru kayısı ekleyin ve bu şekilde 2 dakika daha kaynatın.

 

 

 

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