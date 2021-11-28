Kayısı çekirdeğinin bilmediğiniz 6 faydası

Kayısının kendi gibi çekirdeğinin, yağının birçok faydası bulunuyor. İşte kayısı çekirdeğinin faydaları...

Kanser Hastalığını Önler

Ağrıları Dindirir

Sivilceleri Kurutarak Temizler

Hücre Yenilenmesini Sağlar

Tansiyonu Dengeler

Sizlere kayısı çayını denemenizi tavsiye ediyoruz . Üstelik hazırlanışı çok basit.

Sallama poşet çay: Güvendiğiniz market ya da aktarlardan bulabileceğiniz poşet kayısı çayını bir bardak kaynamış suda 7-8 dakika bekletin. ...

Kuru kayısı çayı: Tencerede bir miktar su kaynattıktan sonra 2 adet kuru kayısı ekleyin ve bu şekilde 2 dakika daha kaynatın.