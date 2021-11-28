Kayısı çekirdeğinin bilmediğiniz 6 faydası
Kayısı çekirdeği doğru tüketildiği zaman, kanseri önleyici etkilere sahiptir.
Kayısının kendi gibi çekirdeğinin, yağının birçok faydası bulunuyor. İşte kayısı çekirdeğinin faydaları...
- Kanser Hastalığını Önler
- Ağrıları Dindirir
- Sivilceleri Kurutarak Temizler
- Hücre Yenilenmesini Sağlar
- Tansiyonu Dengeler
Sizlere kayısı çayını denemenizi tavsiye ediyoruz . Üstelik hazırlanışı çok basit.
Sallama poşet çay: Güvendiğiniz market ya da aktarlardan bulabileceğiniz poşet kayısı çayını bir bardak kaynamış suda 7-8 dakika bekletin. ...
Kuru kayısı çayı: Tencerede bir miktar su kaynattıktan sonra 2 adet kuru kayısı ekleyin ve bu şekilde 2 dakika daha kaynatın.