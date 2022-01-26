Kayısı çekirdeğinde 17,3 milyon dolarlık ihracat

Malatya'da geçen yıl 17 milyon 321 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi. Birçok ülkeye ihraç edilen çekirdek Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre 2020 yılında 3 bin 741 ton kayısı çekirdeği ihracatından 9 milyon 784 bin dolar elde edildi. 2021'de bir önceki yıla kıyasla üretim 1678 ton artarak 7 milyon 537 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, COVID-19'a rağmen kayısı çekirdeği ihracatından önemli kazanç sağlandığını söyledi.

Özcan, kent ve bölge ekonomisi için kayısı çekirdeğinin önemli olduğunu anlattı:

"2021 yılını bir önceki yılla kıyasladığımızda hem miktarı hem de gelirimizi ciddi anlamda artırdık. 2021 yılında 5 bin 419 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek, karşılığında ülke ekonomisine 17 milyon 321 bin dolar gelir sağladık. 2020 yılında ise 3 bin 741 ton dış satıma karşılık 9 milyon 784 bin dolar girdi sağlandı. İhracatta çok önemli bir artış söz konusu. İhracat miktarına paralel, elde edilen geliri artırmak önemli."

Hedef 10 bin ton ihracat

Kayısı çekirdeği ihracatını 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Gelirleri maksimum düzeyde artırmayı hedefliyoruz. En önemli alıcılarımızın başında İtalya geliyor. Bir taraftan mevcut pazarlarımızı korumaya, öte taraftan yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz. Bu yılı çok daha iyi rakamlarla kapatmayı düşünüyoruz."

Kayısı çekirdeğinin en önemli muadilinin badem olduğunu ve dünya badem sektörünün merkezinin de ABD olduğunu dile getiren Özcan, badem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kayısı çekirdeğine yöneliş olduğuna işaret etti.

Özcan, "Kayısı ülke için stratejik bir ürün. Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli kayısı, dünyada kuru meyve grubunun en kıymetli ürünü. Kayısının bu avantajını, kayısı çekirdeğinde de fırsata çevirmek istiyoruz. Avrupa ülkelerine ciddi anlamda kayısı çekirdeği ihraç ediyoruz" dedi.