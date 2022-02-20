Kayısı çekirdeği yağı faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yağının cilde faydası

Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır, neye iyi gelir? İşte, kayısı çekirdeği yağının cilde, saça ve sağlığa faydaları

Besin değeri yüksek bir meyve olan kayısı; A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Gün içinde almanız gereken potasyum, magnezyum ve demir 1 adet büyük boy kayısıda bulunmaktadır. Lifli yapısından dolayı da hem sağlıklı beslenme programında hem de kilo verme sürecinde tercih edilen, sağlıklı ve faydalı bir besindir. Kayısının sağlık için pek çok faydası vardır.

Kayısı çekirdeği yağı

New York City'den Dermatolog Hadley King, “ Bu, kayısı çekirdeğinden çıkarılan yağ, soluk altın rengi ve kokusuzdur ve tüm cilt tipleri için uygundur. Tokoferoller ve fitosteroller gibi iyi bir biyoaktif bileşik kaynağıdır." diyor.

Kayısı çekirdeği yağı üzerine pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda kalp sağlığını koruduğu ve kalp krizi riskinien aza indirdiği ifade edilmiştir. Omega-6 sınıfına giren bu yağ asitleri, özellikte yüzde görülen cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Kayısı çekirdeği yağı faydaları

-Kayısı çekirdeğinin kozmet alanında kullanılmasının en büyük etkisi; cildi temizleme özelliğine sahip olmasıdır. Cilt için canla başla çalışan kayısı çekirdeği yağı, cildi besleyerek zararlı maddelerden arındırır. Cilt için gerekli olan A ve E vitaminlerini de karşılar.

-Ayaklarınızı soğuktan korumak ve her zaman sağlıklı kalmasını sağlamak için kayısı çekirdeği yağı tercih edebilirsiniz. Topuk, parmaklar ve ayak tabanının pürüzsüz olması için oldukça etkilidir.

-Kayısı çekirdeği yağı cildinizde oluşan enfeksiyonları yok etmede oldukça başarılıdır. Yara ve yanıklarda da cildinizi iyileştirecek etkiye sahiptir. Ölü hücreleri yeniler ve cildinizin her zaman canlı ve taze kalmasını sağlar. Kayısı çekirdeği yağı cilde faydaları ile sizi yeniden doğmuş hissine ulaştıracaktır.

- Kuru ve cansız saçları canlandırır. Nemini kaybetmiş saçlara doğal nem verir ve saçlarınız her an sağlıklı bir görünüme sahip olur.

-Kayısı çekirdeği yağı sivilce yok edici özelliğe sahiptir. Bu nedenle akne ve dönem dönem cildinizi rahatsız eden sivilceler için birebirdir. Akneye neden olan cilt iltihabını temizler. Sonrasında oluşmasını önler. Tüm cilt tiplerine hitap eden bir besleyici yağdır.

-Yüz kaslarınızı çalıştıran kayısı çekirdeği yağı ile genç görünebilirsiniz.

-Göz altlarında oluşan morluklar ve solgunluk için kayısı çekirdeği yağı faydalı olacaktır. Düzenli kullanılan kayısı çekirdeği yağı göz altı morlukları ve göz halkalarını yok edip cildinizi yenileyecektir.

-Hamilelik döneminde çatlaklar için kullanılabilir.

Kayısı çekirdeği yağı İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelemesi devam eden bir bitkisel yağdır.

Ayrıca kayısı çekirdeği yağı:

Cildin nem dengesini korur.

Hücre yeniler.

Kırışıklık önler.

Saçları besler.

Yaraları iyileştirir.

Kaş ve kirpik uzatır.

Göz altı morluğunu giderir.

El ve ayak sağlığını korur.

Saç maskesi hazırlarken bir iki damla kayısı çekirdeği yağı ilave edebilirsiniz. Yaraları iyileştirmek için de pamuk yardımı ile tahriş olan bölgeyi temizleyebilirsiniz. Pamuğa bir damla dökülen kayısı çekirdeği yağı ile kaşlarınızı uzatıp kirpiklerinizi güçlendirebilirsiniz.