Kayısı, acı badem ve elma çekirdeği ‘laetril’ deposu

“Kanser basit bir enfeksiyondur ve bunun tedavisi de bütün enfeksiyonlar gibi mikroba karşı ve bir de zayıflayan bağışıklık sistemine karşı yapılacaktır” demekte Dr. Güneral.

“Laetril” buğday çiminden başka elma çekirdeğinde de var. Elmanın çekirdeği yenilirse çok da iyi olur.



Türkiye`de ayrıca en kolay laetril`e ulaşabileceğimiz bir başka yer acı badem ve kayısı çekirdeğidir.

- Acı badem ve kayısı çekirdeği de laetril içeriyor öyle mi?

- Evet öyle. Türkiye`de acı badem ve kayısı çekirdeğinin sıkça tüketildiği yerlerde resmi bir istatistik yok ama kanser vakalarının az olduğuna inanılıyor

Buğdayçimi ile kansere önlem

Evinizde pencerenizin önünde bile yetiştirebileceğiniz ilâç...



Kanser, B17 vitamin eksikliğinden oluşuyormuş. Bu yeni bir iddia. Nagivara diye bir Japon bilim adamına dayandırılmakta.. Güya o diyesiymiş ki, “Buğday çimi ekin... Buğday şırası için.. Kansere karşı önlem alın!”

Izgara etler ve füme besinlerin kanserojen maddeler taşıdığı biliniyor..

Japon bilim adamı Nagivara, taze buğday çiminde bu maddeyi etkisiz hale getiren enzimler ve amino asitler bulmuş.



Sıvı oksijenle dopdolu olan buğday çimi en güçlü anti kanseri olan “laetril” içermektedir.

Bu yüzden buğdayçimi müthiş bir kanser ilacıdır, denmekte. Buğday şırası kanseri önler ve bu önemli bir bitkisel tedavi aracıdır. Buğdayçimi, bol klorofil maddesi dışında 100 kadar vitamin, mineral ve besin maddesi içerir. Taze olarak kullanılan buğdayçiminde, aynı ağırlıktaki portakaldan 60 kez daha fazla C vitamini ve aynı ağırlıktaki ıspanaktan 8 kat fazla demir bulunmaktadır.

Buğdayın bir başka özelliği ise kandaki toksinleri nötralize eden maddeler içermesidir.

Batı’da buğdayçiminin tozu 250 gramlık paketi 40 liradan satılıyor.

Buğdayçimi şırası

Bir bardak aşurelik buğday tertemiz yıkanır, bir litrelik cam kavanoza konur. Üzerine 3 bardak klorsuz su ilave edilir. Ağzı bir tülbentle kapatılarak serin bir yerde 24 saat bekletilir. Bu ilk su kullanılmaz, dökülür. Kavanoza yeniden 3 bardak su ilave edilir.

24 saat bekletildikten sonra oluşan su içilmek üzere bir kaba aktarılır.

Böylece bir bardak aşurelik buğdaydan kış aylarında günde 5 kere, yazın günde 3 kez şıra alınır. Buğday şırasının lezzeti bazılarına itici gelebilir. O takdirde her şıra bardağına portakal suyu eklenirse, nefis bir içecek ortaya çıkar.