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Kayıp olarak aranıyordu! Alacaklıların kaçırdığı ortaya çıktı

Mersin'de kayıp olarak aranan 4 çocuk babası Abdullah Aksaz'ın kefil olduğu bir kişinin borçlarını ödememesi üzerine alacaklılar tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:11
Kayıp olarak aranıyordu! Alacaklıların kaçırdığı ortaya çıktı

Mut ilçesinde bir firmada şoförlük yapan Abdullah Aksaz, geçtiğimiz Perşembe sabahı oğlunu okula bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Polise yapılan kayıp başvurusu sonrasında Aksaz'ın kamyonu terkedilmiş halde bulundu. Dün akşam saatlerinde ise ailesini arayan Aksaz, ilçeye bağlı Sarıtaş mevkiinde olduğunu söyledi. Aile hemen polise haber verdi. Polis ekipleri de Sarıtaş Mevkii'ne giderek, Aksaz'ı buldu.

'Zorla araçlarına bindirip götürdüler'

Abdullah Aksaz'ın polise, "Kamyonumla çocuğumu okula bıraktıktan sonra içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil, sellektör yaparak durmamı istendi. Kamyonu durdurdum. Otomobilden inenler beni zorla araçlarına bindirerek, ilçe dışında bir bahçeye götürdü. Karaman Ermenek'te birine kefil olmuştum. Borcu ödemeden kaçmış. Bununla ilgili sorular, sorup beni sıkıştırdılar. Konuşurken fırsatını bulup oradan kaçtım. Takip edilirim korkusuyla geceyi dışarıda geçirdim. Telefonla durumu aileme bildirdim" dediği öğrenildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:11
  1. Karaman
  2. Abdullah Aksaz

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