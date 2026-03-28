Fenerbahçe en büyük şansım dedi: Gözünü Beşiktaş'a dikti
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli oyuncu Anderson Talisca, Beşiktaş derbisi için çalışmalara yoğunlaştığını belirtti.
Fenerbahçe'nin başarılı ismi Anderson Talisca kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Talisca'nın açıklamaları şöyle: -İyi. Bu ara bizler için önemli. Odak ve konsantre bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayet iyi giden bir çalışma periyodu var bizim için. -Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Yüzde yüz bir şekilde sahada değildim ama bu süre esnasında da çalışmalarımı sürdürüyorum. Fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Çok önemli olan Beşiktaş maçına hazır olabilmek için takım arkadaşlarım gibi çalışmalarıma devam ediyorum.
-Fenerbahçe'de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Burada iyi bir adaptasyon süreci geçirdim ve Fenerbahçe'de neredeyse iki sene olacak. Kontratım da uzadı. Bireysel ve takım olarak iyi performans göstermeye gayret ediyoruz. Kariyerimin (5 gol daha atması halinde) en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu yapabilirim. Tabii ki bunu birlikte göstereceğimiz performansla göstermek isterim.
-Çok önemli bir maç bizim için. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada daha iyi çalışıyoruz daha güçlü dönebilmek adına. Sahada en iyisini yapmak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Hem kupada hem de ligde aynı mentalite ve aynı çalışma arzusu ile devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim.
