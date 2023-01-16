  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

İsrail kudurdu! "Bizim için bu yılın kanlı geçeceğini düşünüyoruz"

Fransız devi Citroen kararını duyurdu: Türkiye'de bu olursa fabrika açar üretime başlarız

Altın fiyatlarında son dakika! Gramda yeni rekorlar geliyor

Çin altın piyasasını karıştırdı! 'Herkes altın alsın' talimatı sonrası gram altın fırladı

Türk devi ABD yolcusu: Konfeksiyon endüstrisinde milyarlarca dolarlık adım! Üreticilere binlerce ürün

Pentagon’un yeni ölüm makinesine Türkiye şoku! Milli Muharip Uçak'a bu yapılırsa ABD'nin hayalleri yıkılacak

Aday çıkmazı için bomba yorum: Kapıda 6 ambulans beklemeli

Almanya’da şok istifa!

Erdoğan'dan bomba Menderes mesajı! Cümleyi duyanlar "Seçim tarihi artık çok net" dedi
Aktüel Kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin sazlık alanda cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:10:00 -
Kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin sazlık alanda cesedi bulundu.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Aziz Küpeli'den (27) haber alınamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yeniyurt Mahallesi Gölkent mevkisindeki sazlık alanda ceset bulundu.

Küpeli'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Küpeli'nin Dörtyol Adliyesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23