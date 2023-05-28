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Siyaset 'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!
Siyaset

'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:28:00 - 2023-05-28 20:31:07
'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir seçimde daha hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

Türkiye bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların büyük oranda açılmasının ardından kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 

Muhalefetin topyekün birleşmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısından yeniden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'nde sessizliğe büründü.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gitmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı ilan ederek millet iradesine saygısızlık yapan CHP'nin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yine ekranlara çıkmazken CHP'den son dakika bilgisi geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

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