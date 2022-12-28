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Yerel 'Kayıp kardeşimi kocası öldürdü!'
Yerel

'Kayıp kardeşimi kocası öldürdü!'

DENİZLİ'DE yaşayan, aktif olarak 'Tik Tok' isimli uygulama üzerinden videolar çeken 25 yaşındaki bir çocuk annesi Mine Kocadağ'dan 18 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. "Tik Tok" fenomeni olarak tanınan genç kadının ağabeyi Tayfun Koç, kız kardeşinin ortadan kaybolması ile ilgili olarak korkunç bir iddia ortaya atarak kardeşinin eşi Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. Şüphelerin odağındaki koca iddiaları kabul etmezken, eşinin kendisini aldattığını ve iki sevgilisi olduğunu bunlardan birinin öldürmüş olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:15:00 -
'Kayıp kardeşimi kocası öldürdü!'

DENİZLİ'DE yaşayan, aktif olarak 'Tik Tok' isimli uygulama üzerinden videolar çeken 25 yaşındaki bir çocuk annesi Mine Kocadağ'dan 18 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. "Tik Tok" fenomeni olarak tanınan genç kadının ağabeyi Tayfun Koç, kız kardeşinin ortadan kaybolması ile ilgili olarak korkunç bir iddia ortaya atarak kardeşinin eşi Mithat Kocadağ tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. Şüphelerin odağındaki koca iddiaları kabul etmezken, eşinin kendisini aldattığını ve iki sevgilisi olduğunu bunlardan birinin öldürmüş olabileceğini söyledi.

Polis, her yerde genç kadını ararken, cinayet masası dedektifleri soruşturma başlattı.

Ağabey Tayfun Koç, 18 Ağustos tarihinde çok sevdiği oğlu Efe'yi bırakarak birden bire sırra kadem basan Mine Kocadağ'ın yanına gelerek, kocasından şiddet gördüğünü ve kendisine yardım etmesini istediğini belirtti. Yuvasını bozmaması onu geri çevirdiğini söyleyen Koç, "Yardım etmediğim için çok pişmanım. Kardeşim çok sevdiği 6 yaşındaki oğlu Efe'yi kesinlikle bırakıp gitmez. Mine'nin öldüğünü düşünüyorum. Kocası öldürmüş olabilir bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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