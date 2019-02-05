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Kayıp Fatma'nın annesi kızına 'geri dön' diye yalvardı

Bursa'da annesiyle yaşadığı tartışma sonucu evden kaçan 16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma'nın annesi Gülcan Ulutaş, kızına eve geri dönmesi için yalvardı.

05 Şubat 2019 Salı 16:53
Kayıp Fatma'nın annesi kızına 'geri dön' diye yalvardı

Bursa’nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K.'den 5 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvardı.

Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Gülcan Ulutaş, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Kayıp kızdan henüz haber alınmadı.

'Sen benim kuzumsun'

Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, "Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem? Hani benim için sen, senin için ben vardım annem? Ne olursun annecim dön bana. Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana" diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvardı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:53
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