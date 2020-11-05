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Aktüel Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'na 21 günde 190 kez daldı
Aktüel

Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'na 21 günde 190 kez daldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:52:38 -
Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'na 21 günde 190 kez daldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ne son 21 günde 190 dalış yapıldığı bildirildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen arama faaliyetlerinde 12 kişilik ekip, olumsuz hava koşullarına rağmen baraj gölü ve kıyıya yakın alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Botlar ile baraj gölüne açılan ekipler, Doku'nun bulunması için aramalarda 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanıyor.

Özelikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekiplerin, Doku'yu bulmak için 15 Ekim'den bu yana baraj gölünde 190 defa dalış gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kayıp genç kızın ablası Aygül Doku'nun da takip ettiği arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

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