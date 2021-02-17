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Aktüel Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Aktüel

Kayıp doktor ölü olarak bulundu

Bursa'da lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplı halde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli genç kalp cerrahı, Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Larakiz takip köpekleri eşliğinde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 08:50:00 -
Kayıp doktor ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a ait lüks otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

Genç doktorun cansız bedenine aracından 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyutan Yalçın'ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Ekipler tarafından incelenen aracında da nasıl intihar edeceği dair bir not bulundu. Yalçın'ın aracında nasıl intihar edeceği bir not bulundu.

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