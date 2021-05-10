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Gündem

Kayıp çocuklar ilçeyi ayağa kaldırdı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıkan ve geri dönmeyen 2 çocuk her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 02:01:00 -
Kayıp çocuklar ilçeyi ayağa kaldırdı

Gökler köyünde oturan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik, saat 17.00 sıralarında gezmek için evden ayrıldı. İki çocuğun eve dönmemesi üzerine aileleri köy ve çevresinde arama başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu Muhammet Sevim'e ait bisiklet köydeki Bozkır Baraj Göleti kenarına yaklaşık 150 metre, kıyafetleri ise 5 metre ileride bulundu. İki çocuğun gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Vali de bölgede

İki çocuğun ailesi baraj kenarında, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Çocukların akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıktığını, bisiklet ve kıyafetlerin baraj göleti kenarında bulunduğunu belirten Vali Aydoğdu, şunları söyledi:

"Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz, dalgıçlarla birlikte burada arama- kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj.''

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