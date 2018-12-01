THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kayıp çocuk, arkadaşının yanında bulundu

Antalya'da kaybolduğu için ailesi tarafından polise başvurulan 7'nci sınıf öğrencisi, arkadaşının evinde bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:55
Kayıp çocuk, arkadaşının yanında bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde dün okul çıkışı eve dönmeyen 7'nci sınıf öğrencisi Erhan K. (12), Kumluca ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu.

Finike'de dün babası tarafından okula bırakılan Cengiz Topel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Erhan K., okul çıkışı eve dönmedi. Okul çıkış saati olan 15.30'tan sonra haber alınamayan Erhan K.'nin babası Ramazan ve ağabeyi Kazım K., durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı araştırma başlatırken, okul idaresi de tüm velilere Erkan K.'nin kaybolduğu bilgisini ulaştırdı. Erhan K., bugün ailesi tarafından Kumluca'da oturan bir arkadaşının evinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:55
  1. Antalya
  2. Finike
  3. kayıp çocuk
  4. arkadaşının yanında bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zaman tüneli gibi eczane
    1. Zaman tüneli gibi eczane
    2. Sultangazi'deki kuyumcu soygunu..
    3. Diyarbakır'da yollar göle döndü
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. "Seçim tecrübesi yüksek bir partiyiz"
    6. Osmanlıspor, Ümraniyespor maçına hazır
    7. Kış bebeklerine elma, yaz bebeklerine..
    8. Selçuk Bayraktar: Türkiye akıllı..
    9. Kahvede tartıştığı komşusunu av..
    10. Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit..
    11. Katil Esed'in saldırıları binlerce..
    12. Trabzon'da yangın! 2 daire..
    13. Ağlayan bebeğinizi susmuyor diye..
    14. Sokaktaki canlara sıcak yuva
    15. SP Lideri Karamollaoğlu: İttifak..
    16. AK Parti Manisa belediye başkan..
    17. Yerel seçimlerde adaylık için istifa..
    18. UMED Başkanı Değirmenci: Yalan haberle..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. "Bu yönde duyumlar alıyoruz" dedi ve..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher