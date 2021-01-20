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Aktüel Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Bartın’ın İnkumu açıklarında geçtiğimiz pazar günü Palau bandıralı ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisinin batması sonucu kayıp olan 3 mürettebatı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:53:00 - 2021-01-20 15:54:19
Kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan gübre yükleyerek Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de yaşanan fırtınadan dolayı Bartın'ın İnkumu açıklarına demir atmıştı. Pazar günü saat 12.30 sıralarında şiddetli fırtınadan dolayı ortadan ikiye bölünerek batan gemide bulunan 2'si RuS, 10'u Ukrayna vatandaşı olan 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atlayarak kurtulmaya çalışmıştı.

Fırtına ve şiddetli dalgadan dolayı sürüklenen gemi mürettebatından 6'sı tüm zorluğa rağmen Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılmış, biri kaptan 3 mürettebatın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Arama çalışmalarının 4. gününde Güzelcehisar ve Mugada sahilleri arasında hala kayıp olan Ostapenko Vladyslav (23), Kazımov Rustam (33), Sıbılyev Serıy (61) isimli 3 mürettebat için Deniz Kuvvetlerine ait bir uçak havadan, Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekiplerince ise karadan devam ediyor.

 

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